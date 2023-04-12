وقّع خلاص للأهلي.. إمام عاشور يصدم الزمالك





تردّد في الساعات الماضية الكثير من الأقاويل حول انتقال لاعب نادي الزمالك السابق، إمام عاشور إلى النادي الأهلي.

ولا سيما أن إمام عاشور يحترف حاليًا بنادي وميتييلاند الدنماركي، وحقق أرقامًا مميزة مع ميتيلاند منذ بداية رحلته الاحترافية.

إمام عاشور يوقع للأهلي

وفجّر الإعلامي إسلام صادق مفاجأة بشأن الاعب إمام عاشور، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي حصل على توقيع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، بشكل شبه رسمي، تمهيدًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صادق عبر برنامج "البريمو": "رحب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، بصفقة انضمام إمام عاشور إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي، بعد عرض الأمر عليه من إدارة النادي، خاصة أن عاشور يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب".

أضاف صادق: "وقع إمام عاشور على عقود مبدئية بانتقاله إلى النادي الأهلي، وورقة رغبة باللعب للأهلي في الموسم المقبل، لمدة 4 مواسم ونصف، أثناء وجوده في مصر للانضمام لمعسكر منتخب مصر قبل مباراتي ماولاي".

نادي ميتيلاند الدنماركي مهدد بالهبوط

هناك الكثير من الاضطرابات داخل نادي ميتيلاند الدنماركي، وذلك بسبب موقفة وترتيبه بالدوري، حيث إنه يتصدر المركز الثامن برصيد 28 نقطة بجدول ترتيب الدوري الدنماركي، ورفع فريق سيلكيبورج رصيده للنقطة 29 فى المركز السابع، ويتصدر نورشيلاند برصيد 43 نقطة، مما يجعل نادي ميتيلاند مهدد بالهبوط للدرجة الثانية، وهذه أبرز الاسباب التي تجعل الاعب إمام عشور يفكر في الانتقال الى النادي الاهلي.