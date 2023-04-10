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أحمد عبدالقادر يرد على نجم الزمالك بشأن سبب ابتعاده من مباراة بيراميدز: بَطَّل هبد

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أحمد عبدالقادر
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الإثنين، 10-04-2023 11:17 ص

 

حرص أحمد عبدالقادر، لاعب النادي الأهلي، على الخروج والرد على تصريحات تناقلها شوقي السعيد، لاعب فريق الزمالك السابق، بشأن دخوله في مشادة كلامية مع مدربه سامي قمصان.

 

ويغيب عبدالقادر عن قائمة فريق الأهلي لمواجهة بيراميدز، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، التي تجمع الفريقين، مساء الاثنين، بسبب شعوره بإجهاد عضلي.

 

وكتب شوقي السعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عاجل.. خناقة بين أحمد عبدالقادر وسامي قمصان، في الفندق، وعلى أثر الخناقة تم استبعاد أحمد عبدالقادر".

 

ولكن عبدالقادر علق على تصريحات "السعيد" عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، قائلا: "ربنا يهديك يا شوقي ويخليك لهبدك.. شكرا لكل الناس اللي اطمنت عليا"، واضعا إيموجي بوجه ضاحك في إشارة لنفي الواقعة تماما.

وتعرض عبدالقادر مؤخرا لتوقيع عقوبة مالية كبيرة عليه، نظرًا لما بدر منه عقب مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، تجاه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

 

وأظهرت الكاميرات أحمد عبدالقادر في نهاية مباراة الهلال السوداني، وهو يرفض مصافحة كولر، ولكن بعد ذلك خرج اللاعب للاعتذار لمدربه ناشرا صورتهما وهو يقبل رأسه.

 

ويواجه فريق الأهلي نظيره بيراميدز على استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم، في نهائي كأس مصر.

 

الأهلي كان قد تأهل على حساب سموحة في مباراة نصف نهائي كأس مصر بنتيجة 3 - 1، بينما وصل بيراميدز لمواجهة الفريق الأحمر بعد تخطيه عقبة الزمالك بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

 

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