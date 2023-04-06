بسبب شرط صارم.. مدرب الزمالك الجديد يغادر القاهرة بعد فشل المفاوضات معه





كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن فشل المفاوضات بين مجلس إدارة القلعة البيضاء والألماني هايكو هيرليتش، بعد الجلسة التي عقدت مساء الأربعاء.

وقال المصدر ، حسب موقع "كووورة"، : "مجلس الزمالك لم يصل لاتفاق مع هيرليتش، والألماني سوف يغادر القاهرة خلال الساعات المقبلة".

وفسخ الزمالك عقد البرتغالي جيسوالدو فيريرا، بعد أن تنازل المدرب السابق عن قيمة الشرط الجزائي، إضافة إلى تنازله عن 200 ألف دولار، قيمة مكافأة الفوز بالدوري الموسم الماضي.

وقرر مجلس الزمالك رحيل الجهاز الفني المؤقت بقيادة أحمد عبد المقصود، وكذلك الطاقم الإداري بالكامل، بسبب الخسارة أمام المصري، وتسريب بعض العقود الخاصة باللاعبين مؤخرا.

وأكد مجلس الزمالك في بيان عبر قناة النادي، أن قرار "طرد الجهاز الفني المؤقت الحالي" يأتي بسبب التآمر وتعمد الخسارة أمام المصري، و"حرق المراكب" قبل المغادرة.

وأضاف: "المفاوضات فشلت بسبب تمسك هايكو هيرليتش بحصوله على الشرط الجزائي لنهاية عقده وهذا ما رفضه مجلس الإدارة".

ويمر الزمالك بظروف صعبة حيث ودع بطولات كأس مصر وكأس الكونفيدرالية ودوري أبطال إفريقيا، فيما يحتل المركز الخامس في الدوري الممتاز.