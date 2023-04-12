كهربا: حسبي الله ونعم الوكيل





وجه محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب كهربا عبر خاصية “الاستوري”: “حين تكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل، يرد الله عز وجل من فوق سبع سماوات ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين”.

علي جانب آخر، قال المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، إن مشكلة كهربا فيها وضع مشتبك والغرامة كبيرة جدًا، وأنه تلقى حكما ويجب على كل الأطراف تسديد ما عليها، وأن النادي غير قادر على معرفة الغرامة التي عليه، ولا لمن يتم تسديدها، مؤكدًا أن الأهلي يدعم كهربا بكل قوة، وهو لاعب مهم ويثبت نفسه كل يوم.

وأشار إلى أن الغرامة ليست من شأن اللاعبين، معربًا عن شكره لمشاعرهم الطيبة بعدما أعلنوا تبرعهم لجمع مبلغ الغرامة ومساعدة كهربا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الأمر يخص النادي الأهلي وليس اللاعبين.