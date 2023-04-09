الأحد 09 أبريل 2023
توقيت مصر 21:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عروس تطلب الخلع بعد 15 يوم زواج: قالي دي مربيته وخاني معاها في بيتي

وفاة فنان شهير رفقة أسرته في حادث مروع (صور)

شاهد خناقة بالأيدي بين معلمة وطالبة داخل الفصل لسبب صادم

"محدش راح دفنها أو حضر العزاء".. فنان شهير يلوم زملاء شيرين الطحان

قرار بمنع سلمى الشيمي من السفر خارج مصر

"مسجد عليه علم الشواذ".. نشطاء يهاجمون تصميم متداول لـ 20 جنيها بلاستيكية

مرتضى منصور يعلن اسم مدرب الزمالك الجديد

وفاة الفنان الكويتي فيصل بوغازي

تصرف مفاجئ من إيران بعد عودة العلاقات مع السعودية (صور)

زوجة وعشيق وزوج مغدور.. النيابة للشباب: أحسنوا اختيار شريكة الحياة

ADS
 

مرتضى منصور يعلن اسم مدرب الزمالك الجديد

elaosboa96704
مرتضى منصور
Native
Teads
الأحد، 09-04-2023 11:43 ص
أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التوصل إلى اتفاق رسمي مع المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لتدريب الفريق الأول، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك:" أرسلنا التذاكر للكولومبي أوسوريو بعد الاتفاق عليه من قبل اللجنة المكلفة باختيار المدير الفني الجديد، وهو مدرب كبير قاد المكسيك للفوز على ألمانيا في كأس العالم، كما درب أوروجواي وحصل على حوال 17 بطولة في بلده".

أضاف:" نتعاقد مع أي مدير فني بناء على سمعته والتوفيق من عند ربنا، ممكن أتعاقد مع أفضل مدير فني في العالم ويغيب عنه التوفيق، ونتعاقد مع حد غلبان ويتوج بالبطولات".

موعد وصول أوسوريو
تابع:" أوسوريو سيصل إلى القاهرة مساء اليوم الأحد أو صباح الغد وسيقود التدريب فور وصوله ونثق في أولادنا وهم على أعلى مستوى، لدينا أفضل لاعبين وأفضل مدير فني".
 

إقرأ ايضا

138-181225-messi-saudi-arabia-visits_700x400

ضعف رونالدو.. الهلال السعودي يقدم عرضًا خياليًا لضم "ميسي" والأخير يرد

19_2021-637761179093774375-377

اتحاد الكرة يعلن الموافقة على مقترح "صلاح" لتعديل عقود اللاعبين

642e56e74c59b74ae91835b9

بسبب شرط صارم.. مدرب الزمالك الجديد يغادر القاهرة بعد فشل المفاوضات معه

أخبار متعلقة

642e56e74c59b74ae91835b9

بسبب شرط صارم.. مدرب الزمالك الجديد يغادر القاهرة بعد فشل المفاوضات معه

441

بعد العقوبات.. نجم الزمالك برد صادم ويلغي متابعة حساب النادي

o_p_141_541_emam-ashour-1

اعتذار وغزل.. إمام عاشور يُمهد للانتقال إلى الأهلي

زما2023_3_18_18_34

" انت فاكر نفسك مدرب".. خناقة في الزمالك بعد استبعاد نجم الفريق

زما2023_3_18_18_34

تعافى من سرطان الدماغ.. 10 معلومات عن مدرب الزمالك المحتمل

20190803110951951

الاتحاد الإفريقي يرفض إقامة تدريب الزمالك باستاد القاهرة