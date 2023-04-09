مرتضى منصور يعلن اسم مدرب الزمالك الجديد

الأحد، 09-04-2023
11:43 ص
أعلن
مرتضى منصور
، رئيس نادي الزمالك
، التوصل إلى اتفاق رسمي مع المدير الفني الكولومبي
خوان كارلوس أوسوريو، لتدريب الفريق الأول، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.
وقال
مرتضى منصور
في تصريحات لقناة نادي الزمالك
:" أرسلنا التذاكر للكولومبي أوسوريو
بعد الاتفاق عليه من قبل اللجنة المكلفة باختيار المدير الفني الجديد، وهو مدرب كبير
قاد المكسيك للفوز على ألمانيا في كأس العالم، كما درب أوروجواي وحصل على حوال 17 بطولة
في بلده".
أضاف:"
نتعاقد مع أي مدير فني بناء على سمعته والتوفيق من عند ربنا، ممكن أتعاقد مع أفضل مدير
فني في العالم ويغيب عنه التوفيق، ونتعاقد مع حد غلبان ويتوج بالبطولات".
موعد
وصول أوسوريو
تابع:"
أوسوريو سيصل إلى القاهرة مساء اليوم الأحد أو صباح الغد وسيقود التدريب فور وصوله
ونثق في أولادنا وهم على أعلى مستوى، لدينا أفضل لاعبين وأفضل مدير فني".