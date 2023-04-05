بعد العقوبات.. نجم الزمالك برد صادم ويلغي متابعة حساب النادي



فاجأ أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الجميع، خاصة جماهير القلعة البيضاء برد صادم، بعد قرارات مرتضى منصور النارية.



وقام أحمد فتوح بإزالة متابعة نادي الزمالك من على حسابه الشخصي على إنستجرام.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أطلق عدة قرارات ثورية ضد لاعبي الفريق، عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي.



وتتمثل القرارات في تجميد 4 لاعبين من الزمالك وخصم 25% من عقودهم هذا الموسم، و30% من المواسم المقبلة.



وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور طرد الجهاز الإداري لفريق الزمالك .



وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طرد الجهاز الإداري من النادي لتسريبهم عقود اللاعيبن



وكان الزمالك قد هزم أمام المصري البورسعيدي بثلاثية مقابل هدفين في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز