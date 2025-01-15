تابع حساب الأهلي.. مهاجم فرنسي يقترب من الانضمام للقلعة الحمراء

تابع المهاجم الفرنسي ألياس شوارف، لاعب سيون السويسري، الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في ظل المفاوضات الجارية معه.

وتعد خطوة إيجابية تشير لقرب انتقال شوارف للقلعة الحمراء، وإتمام التفاوض معه.

من جانب آخر، تحدث كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري، عن إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب إلياس شوارف نجم الفريق السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري في حواره مع برنامج ستاد المحور: "لا يمكنني الحديث عن مستقبل إلياس شوارف، هو لاعب مميز ويمتلك إمكانيات عالية، لا أستطيع قول شيء حول العروض في الوقت الحالي للاعب".

وأضاف: "حاليًا ليس لدينا أي أزمة أو خلاف بيننا وبين النادي الأهلي وبالطبع في حال وصول عرض مميز سوف نقبله، أنا أحب مصر كثيرًا وأحب الشعب المصري".