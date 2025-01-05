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كولر يصدم محمد الشناوي بقرار بعد الهزيمة أمام شباب بلوزداد

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الأحد، 05-01-2025 04:02 م

 

استقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على إعادة مصطفى شوبير أساسيا في حراسة المرمى أمام سموحة الثلاثاء القادم، على حساب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الذي كان أحد أسباب الخسارة امس أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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