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تغريدة مثيرة من علي معلول.. والأهلي يصدمه بقرار جديد

الأحد، 05-01-2025 11:07 ص

 

 

أثارت تغريدة علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" حالة من الجدل بخصوص موقفه بالنادي الأهلي

 

وكتب معلول عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام:"وعسي أن تكرهوا وهو خير لكم وعسي ان تحبوا شيئا وهو شرا لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون".

 

وقال مصدر، إن هناك اتجاها كبيرا بالأهلي لعدم قيد علي معلول في قائمة الفريق نظرا لأنه يحتاج الي ما بين 30 يوم أو 45 يوم ليكون قادرا علي المشاركة في المباريات، وهو ما يشكل صدمة للاعب.

 

وأضاف، التوجه نحو عدم قيد معلول في القائمة للاستفادة من ضم 3 أجانب في فترة الإنتقالات الشتوية بينهم جناحين.

 

وأوضح، الأهلي يملك مكانا فارق لأجنبي بجانب موافقة كتابية من رضا سليم برفع اسمه من القائمة للإصابة وحال عدم قيد معلول سيكون هناك إمكانية لضم ثلاث لاعبين أجانب

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