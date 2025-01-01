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قرار متسرع.. إعلامي عن رحيل نجم الأهلي: خسارة فنية كبيرة

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الأربعاء، 01-01-2025 11:43 ص

 

علق الإعلامي أمير هشام على رحيل نجم الاهلي أحمد قندوسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

 

وكتب أمير هشام: رحيل قندوسي عن الاهلي خسارة فنية كبيرة بصراحة وقرار عرضه للبيع كان فيه تسرع كبير.

 

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد ٧ نقاط بعد الفوز على استاد أبيدجان وشباب بلوزداد في القاهرة والتعادل مع أورلاندو في جنوب أفريقيا.

 

الأهلي يتعادل مع إنبي في الدوري

 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل سلبيا مع إنبي، في المباراة التي أُقيمت مساء أول أمس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

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