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لن نصمت.. الأهلي يتحرك ضد مرتضى منصور بعد إهانة إمام عاشور وكهربا

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الخميس، 19-12-2024 11:09 ص

 

 

تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي ببلاغ للنائب العام، اتهم فيه مرتضي منصور بالإساءة للاعبي الفريق أمام عاشور و محمود عبد المنعم كهربا لاعبي الفريق.

وفي وقت سابق، قررت محكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في 10 دعاوى مقامة من المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة 31 ديسمبر.

تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.

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