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"الزمالك لو كلم إمام عاشور هيرجع بكره".. منشو يثير الجدل

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الأحد، 22-12-2024 12:31 ص


 

شارك الإعلامي مينا ماهر تصريحات اللاعب السابق صلاح سليمان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيسبوك.

 

وقال صلاح سليمان : "إمام عاشور زملكاوي مفيهاش كلام الزمالك لو كلم إمام عاشور هيرجع بكرة عادي و يسيب الاهلي! لانه زملكاويلا..صلاح سليمان ".

 

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام شباب بلوزداد، في ظل الغيابات التي أثرت على تشكيل الفريق، سعيًالتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في البطولة.

 

موعد مبارة الأهلي و بلوزداد الجزائري والقنوات الناقلة

 

تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل، في توقيت حساس للفريق الأحمر، الذي يسعى لتعويض هزيمتهالأخيرة أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال، واستعادة توازنه في البطولة القارية بعد التعادل السلبي معأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة الماضية.

 

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا عبر التردد الأرضي، بينما تقومقنوات بي إن سبورتس بنقل المباراة فضائياً بشكل حصري وفقاً للعقد الموقع بين القناة القطرية والاتحاد الإفريقي“الكاف”.

 

ويخوض الفريق، مرانه الأخير اليوم السبت استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في دور ‏المجموعات لدوري أبطالإفريقيا.‏

 

من المقرر أن ينطلق المران في السابعة مساءً على استاد القاهرة وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

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