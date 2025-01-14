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الأهلي يرفض عرض بيع مروان عطية مقابل 150 مليون جنيه

بعد 48 ساعة.. نادي الزوراء العراقي يكشف مفاجأة عن "كهربا"

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الثلاثاء، 14-01-2025 10:37 ص

 

قال أحمد سعيد المتحدث الإعلامي لنادي الزوراء العراقي، إن النادي العراقي تحرك مجددًا لضم اللاعب محمود كهربا نجم النادي الأهلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع المتحدث الإعلامي لنادي الزوراء العراقي في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"تحرّكنا مجدداً لضم كهربا بالتواصل مع وكيل أعماله".

وأضاف:"ننتظر رد الوكيل على عرضنا الجديد وخلال اليومين القادمين تتضح الأمور".

واختتم:"كهربا لاعب كبير وبكل تأكيد نسعى لضمه من الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لذلك عدنا بعرض جديد لضمه".

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