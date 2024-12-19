بلاغ رسمي.. فتاة تزعم زواجها عرفياً من إمام عاشور: هرب مخدرات مع كهربا ومصاحب منى فاروق

أثار محمود عبد المنعم «كهربا» وإمام عاشور، لاعبا النادي الأهلي، الجدل بعدما تم اتهامهما بارتكاب جرائم تتعلق بتهريب مواد مخدرة من الخارج.

وبدأت الأزمة عندما تقدم المحامي جمال عبد الكريم ببلاغ رسمي لرئيس مصلحة الجمارك المصرية اتهم فيه لاعبي النادي الأهلي بتهريب مواد مخدرة من الخارج واستند المحضر إلى تسجيل صوتي زعم أنه صادر عن السيدة داليا الزوجة الثانية للاعب إمام عاشور ذكرت فيه تورط اللاعبين في هذه التصرفات أثناء عودتهم من الخارج، مشيرة إلى أن عاشور مصاحب الفنانة منى فاروق.

وأشار المحامي إلى أن التسجيل الصوتي المذكور يعد دليلا قويا على تورط اللاعبين في هذه الأفعال خاصة وأنه يثير شبهات قانونية تستوجب التحقيق العاجل من الجهات المختصة للتأكد من صحة الاتهامات الموجهة لهما.

وأثار هذا التسجيل زوبعة من الجدل بين الجماهير خاصة في ظل عودة الفريق من المشاركة في بطولة كأس القارات التي أقيمت في قطر والتي شهدت هزيمته ضد فريق باتشوكا المكسيكي وتزامنت هذه العودة مع تصاعد الأنباء حول الاتهامات الموجهة ضد اللاعبين.

وتعيش جماهير النادي الأهلي حالة من القلق والتوتر بسبب هذه الاتهامات التي تمس سمعة النادي وتاريخه على الساحة الرياضية وقد يتعرض الأهلي الذي يشتهر بإنجازاته وشعبيته لضغوط كبيرة إذا ثبتت الاتهامات.

ومن المحتمل أن تتخذ إدارة النادي إجراءات تأديبية صارمة في حال ثبوت صحة ما ورد في البلاغ قد تصل إلى إمكانية طرد اللاعبين المعنيين فإن هذه الوقائع قد يكون لها تأثير كبير على تقدم النادي في المسابقات المحلية والدولية.

من جانبه قال الإعلامي أحمد شوبير، تعليقاً على الواقعة أن هناك محامياً يسعى للشهرة يعمل لدى محامي يحب الشهرة ولا يترك الحديدة تقدم ببلاغ كيدي يتهم غمام عاشور وكهربا بتهريب مخدرات، مضيفاً أن هذا المحامي جلب فتاة تدعي ذلك.

وأكد ان نفس المحامي فعل معه نفس الأمر من قبل، ثم اتضح كذبه وهوسه بالشهرة.