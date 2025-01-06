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بعد تسريب الفيديو.. قرار عاجل من المحكمة بشأن أزمة كهربا مع فندق شهير

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الإثنين، 06-01-2025 10:47 ص

 

 

تحدث اشرف عبد العزيز محامي كهربا عن واقعه نشر مقطع فيديو لـ كهربا في فندق شهير .

وقال عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية في برنامج الكرة مع فابق :" رفعنا دعوى قضائية ضد فندق شهير بسبب تسريب فيديو كهربا الأخير والذي كان منذ عيد الفطر الماضي ولم يكن في ملهى ليلي، وطلبنا تعويض 35 مليون جنيه".

قررت محكمة القاهرة الجديدة، دائرة التعويضات،  تحديد جلسة يوم 29 يناير، كأول جلسات الدعوى التي أقامها  اللاعب محمود كهربا ضد مدير فندق شهير، بسبب تسريب فيديو  مشاجرة لاعب الأهلي محمود كهربا داخل أحد الملاهي الليلة دون رضاه.

وكان أشرف عبد العزيز، محامي محمود كهربا لاعب نادي الأهلي، قد تقدم بدعوى تعويض ضد مدير فندق شهير بالقاهرة الجديدة، بسبب تسريب فيديو مشاجرة موكله لاعب الأهلي داخل أحد الملاهي الليلة.

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