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كولر يبرئ كهربا أمام محمد رمضان.. أحمد حسن يكشف مفاجأة

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الأربعاء، 18-12-2024 09:32 ص

 

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق حقيقة معاقبة محمودعبد المنعم كهربا  بعد اهدارة ضربة الترجيح الرابعة في مباراة  الفريق امام باتشوكا

وكتب أحمد حسن .. مصدر: كولر يبرئ كهربا أمام محمد رمضان المدير الرياضي لم يقم بتسديد ضربة الترجيح الرابعة في مباراة باتشوكا من تلقاء نفسه وإنما كان وفقًا لترتيبه بين اللاعبين ولم يتم تحويله للتحقيق.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

واشتكى ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، من العضلة الضامة خلال مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم الاثنين.

 

ويخضع ياسر إبراهيم لفحص طبي للتأكد من سلامته لحسم مشاركته أمام شباب بلوزداد الجزائري.

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