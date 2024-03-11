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صلاح
الإثنين، 11-03-2024 11:47 ص


حل كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بديلا في المباراة الثانية على التوالي ضد مانشستر سيتي، وظهر بصورة جيدة رغم عدم التسجيل، ومعدل بدني يؤكد شفاءه التام من إصابته، ليفتح الأمر باب الاتهامات ضد كابتن الفراعنة، بعد ساعات قليلة من إعلان استبعاده من قائمة منتخب مصر للمعسكر القادم بعد طلبه، من أجل الراحة.
إعلان قائمة المنتخب في معسكر مارس
أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، عن قائمة المنتخب استعدادًا لمعسكر مارس، الذي ينطلق يوم 13 الجاري، استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها  في أبو ظبي.
قائمة منتخب مصر
وتقام الدورة الودية بالإمارات، خلال الفترة بين 22 و26 مارس الجاري، حيث سيستهل منتخب مصر مشواره في الدورة الودية، بمواجهة نيوزيلندا، يوم 22 مارس.
قائمة المنتخب الوطنى الرسمية بدون صلاح
ضمت قائمة المنتخب الوطني 25 لاعبا، إلا انها خلت من اسم كابتن المنتخب وجناح ليفربول محمد صلاح، وسط تكهنات عديدة انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت قائمة المنتخب على النحو الآتي:
حراسة المرمى محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفى شوبير.
خط الدفاع محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور،  محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.

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