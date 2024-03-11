الإثنين 11 مارس 2024
توقيت مصر 18:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد إصابتها في المقلب.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشكلة منتخب مصر ومحمد صلاح

سعر الدولار الآن رسميًا وفي السوق السوداء خلال تعاملات اليوم

ترك العباءة وهرب.. رجل دين إيراني يصور امرأة أثناء إرضاع طفلها (فيديو)

هل تأخير الغسل بعد الجماع إلى الصباح يبطل الصيام؟

سبب اختلاف سلطنة عمان في تحديد أول أيام رمضان عن السعودية

إبراهيم الفريان يفاجئ رونالدو بصورة قديمة لهما.. شاهد رد فعله

بعد دفنه.. أشقاء حلمي بكر يطالبون بتشريح الجثمان

بعد مشاركته مع ليفربول.. هل يعاقب حسام حسن "صلاح" بالاستبعاد النهائي من المنتخب؟

بسبب صلاح.. ساويرس لـ إبراهيم حسن: بداية غير موفقة

بسبب صلاح.. ساويرس لـ إبراهيم حسن: بداية غير موفقة

IMG-20240311-WA0031
ساويرس
الإثنين، 11-03-2024 11:46 ص


علق نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، على تصريحات إبراهيم حسن عن اللاعب محمد صلاح
وقال خلال حسابه على أكس: “ده مش اي لاعب …. الصح معرفة اسبابه و حلها .. مش التفريط فيه .. احنا الخسرانيين .. بداية غير موفقة لإبراهيم حسن”. 
أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق في 13 مارس الجاري، استعداداً للبطولة الودية في أبو ظبي مع منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. 
شهدت القائمة استبعاد محمد صلاح بسبب استمراره بالتأهيل من الإصابة. 
وكشفت تقارير صحفية، أن السر وراء استبعاد صلاح يرجع الي أن  ليفربول أرسل خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة لإعفاء صلاح من المعسكر لضمان استمرارية التأهيل وتجنب تجدد الإصابة. 
واشارت التقارير إلى أن صلاح قد ينضم إلى المعسكر في يونيو في حال استمر تحسن حالته.

إقرأ ايضا

images

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشكلة منتخب مصر ومحمد صلاح

IMG-20240311-WA0035

إبراهيم الفريان يفاجئ رونالدو بصورة قديمة لهما.. شاهد رد فعله

IMG-20240311-WA0025

بعد مشاركته مع ليفربول.. هل يعاقب حسام حسن "صلاح" بالاستبعاد النهائي من المنتخب؟

أخبار متعلقة

IMG-20240305-WA0023

اتحاد الكرة: جهاز المنتخب بقيادة حسام حسن لم يستطع التواصل مع صلاح

IMG-20240228-WA0035

مفاجأة.. محمد صلاح يوقع عقد انتقاله لـ الهلال السعودي

IMG-20240219-WA0030

شوبير يعلن خبرًا صادمًا عن "صلاح": أتمنى ميكنش صح

IMG-20240218-WA0003

صلاح يبلغ ليفربول رحيله رسميًا عن النادي نهاية الموسم

GGi2BkxXsAE2_Rd

شاهد.. محمد صلاح يعود ويسجل هدفًا رائعًا في شباك برينتفورد

IMG-20240213-WA0015

محمد صلاح يفاجئ الجميع بنشر نصائح للتعامل مع الزوجة