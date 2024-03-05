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اتحاد الكرة: جهاز المنتخب بقيادة حسام حسن لم يستطع التواصل مع صلاح

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حسام وصلاح
الثلاثاء، 05-03-2024 12:17 م


كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة تواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مع محمد صلاح لاعب ليفربول.
وقال الكومي عبر قناة "ETC": "جهاز المنتخب بقيادة حسام وإبراهيم لم يستطع حتى الآن التواصل مع محمد صلاح".
وكان قد أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن إبراهيم حسن مدير المنتخب تواصل مع جميع اللاعبين المحترفين الذين تم استدعاؤهم لمعسكر مارس.
وجاءت أسماء اللاعبين المدعوين لمعسكر منتخب مصر كالتالي: محمد صلاح - أحمد حجازي - محمود حسن - تريزيجيه - حمدي فتحي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمد شريف.

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