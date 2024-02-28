استبعاد لاعبين وضم جُدد.. حسام حسن يجدد دماء قائمة المنتخب

الأربعاء، 28-02-2024
11:07 ص
تستعد الجماهير المصرية العريقه بفارغ الصبر لمعرفة التشكيلة المتوقعة لـ منتخب مصر
في معسكر مارس، استعدادًا للمشاركة في دورة ودية ستقام في الإمارات، بمشاركة كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.
ومن المنتظر أن يكون لدى المدير الفني حسام حسن
بعض الاختيارات الصعبة، خاصة في ظل التنافس الشديد بين اللاعبين على الأدوار الأساسية في التشكيلة.
وبناءً على ما ورد من مصادر موثوقة، يستعد منتخب مصر
لضم تشكيلة قوية ومتميزة من اللاعبين لمواجهة التحديات القادمة. وقد استقر المدير الفني حسام حسن
على قائمة أولية تضم أسماء مميزة في مختلف المراكز.
حراسة المرمى: استعدادات متقدمة
تشهد حراسة المرمى لـ منتخب مصر
اهتمامًا خاصًا، حيث يتم اختيار الحراس بعناية لضمان الاستقرار والأداء الجيد في المباريات الودية والمنافسات الرسمية. ومن المتوقع أن تشهد القائمة تواجد كل من مصطفى شوبير، محمد عواد، وأحمد الشناوي، إلى جانب المفاضلة بين الثنائي محمد أبو جبل ومحمد بسام.
ويتمتع خط الدفاع بأهمية كبيرة في تكوين فريق قوي ومتماسك، ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الدفاع وجود لاعبين بخبرة وإمكانيات مميزة. ومن بين اللاعبين المتوقع ضمهم: أحمد حجازي، ومحمد عبد المنعم، ومحمد هاني، ومحمد حمدي، وحسام عبد المجيد، ومحمد شكري، وأحمد كالوشا.
خط الوسط: العمود الفقري للفريق
تعتبر وسط الملعب من أهم المراكز في تحقيق التوازن والسيطرة في المباريات، ومن المتوقع أن يضم الوسط لاعبين ذوي خبرة وإمكانيات فنية عالية. ويتضمن التشكيل المتوقع أسماء مثل: إمام عاشور، وحسين الشحات، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح، ونبيل عماد دونجا، وحمدي فتحي، وعمر مرموش، ومصطفى فتحي، ومروان عطية.