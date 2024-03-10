استبعاد زيزو ورمضان صبحي.. مفاجأة حسام حسن في قائمة المنتخب

الأحد، 10-03-2024
01:38 م
يستعد حسام حسن
المدير الفني للمنتخب الوطني، لإعلان قائمة الفراعنة، للدخول في معسكر مغلق خلال شهر مارس الحالي وخوض بطولة ودية في دولة الإمارات.
وسوف يعقد حسام حسن
مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل إعلان القائمة النهائية للمنتخب الوطني، لخوض البطولة الودية في الإمارات.
وحسب "مصراوي" فإن قائمة المنتخب سوف تشهد عددا من المفاجآت في مقدمتها استبعاد الثنائي أحمد سيد "زيزو
" لاعب الزمالك، ورمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز.
وأوضح المصدر، أن حسام حسن
كان ينوي ضم الثنائي زيزو
ورمضان صبحي للقائمة بشكل طبيعي، ولكن الإصابة ستطيح بهما، ولم يتم ضمهما.
وأضاف المصدر، أن أحمد سيد زيزو
يعاني من تمزق في الكاحل نتيجة الالتواء الذي لحق به في مواجهة الأهلي الماضية، بنهائي كأس مصر، ويحتاج لفترة من أجل العودة.
وأردف أن رمضان صبحي، يعاني من إصابة قوية بالضلوع نتيجة كرة مشتركة بينه وبين زميله أحمد توفيق، في أحد التدريبات الخاصة بفريق بيراميدز.