مفاجأة.. محمد صلاح يوقع عقد انتقاله لـ الهلال السعودي

الأربعاء، 28-02-2024
01:25 م
كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، انتقال محمد صلاح
قائد المنتخب الوطني ولاعب فريق ليفربول
الإنجليزي، إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.
وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "X": "محمد صلاح
في الدوري السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود".
كما علق الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل ، على تغريدة له نشرها عبر صفحته الشخصية بمنصة " إكس " في نوفمبر الماضي ، بشأن قدوم اللاعب المصري "محمد صلاح
" إلى نادي الهلال .
وأعاد المريسل التغريدة القديمة ، وعلق عليها " " تذكير .. محمد صلاح
لاعب هلالي ".
وكان كتب المريسل في التغريدة التي أعاد نشرها :" محمد صلاح
قريب من الانضمام لنادي الهلال المساعي على الفترة الصيفية و ستكون هناك محاولات في الفترة الشتوية".
جدير بالذكر أن عددا من الصحف السعودية، كشف خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، اقتراب محمد صلاح
من الانضمام لفريق اتحاد جدة السعودي، بمقابل مادي تصل إلى 200 مليون دولار.
ويعاني محمد صلاح
حاليا من إصابة عضلية، تعرض لها خلال المشاركة مع المنتخب المصري، في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت في كوت ديفوار.