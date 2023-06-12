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‏بعد قرار الإدارة.. اثنين من لاعبي الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

‏بعد قرار الإدارة.. اثنين من لاعبي الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

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الأهلي
الإثنين، 12-06-2023 01:35 م


قررت الإدارة الفنية لـ النادي الأهلي منح الفريق الأول لكرة القدم إجازة لمدة 7 ايام تبدا من اليوم، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

 

وبناء عليه فقد توجه علي معلول ومحمد الضاوي كريستو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، من المغرب إلى تونس ‏عقب الانتهاء من مباراة الوداد المغربي، التي أقيمت مساء الأحد على المركب الرياضي محمد الخامس في ‏إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وتوجه معلول إلى تونس لقضاء فترة راحة، فيما ينضم كريستو إلى صفوف منتخب بلاده.‏

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، ‏في مباراة الذهاب بالقاهرة، فيما تعادل مع الوداد بهدف لمثله في مباراة الإياب وتوج باللقب الـ11 في تاريخ النادي.‏

 

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم الإثنين قادمة من المغرب، ومنح الجهاز الفني راحة للفريق تمتد ‏إلى يوم 18 يونيو الجاري، مستغلًّا فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.‏

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