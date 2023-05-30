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كولر يفجر مفاجأة بشأن سبب استبعاد نجم الأهلي

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كولر
الثلاثاء، 30-05-2023 09:07 ص

 

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الجلسة التي جمعته مع أيمن أشرف، قلب دفاع الفريق، للحديث عن أسباب تجميده فنيًا طوال الفترة الماضية.

 

وأوضح كولر في تصريحات تلفزيونية :قعدت مع أيمن أشرف ثلاث جلسات حينما طلب معرفة أسباب ابتعاده عن المشاركة مع الفريق.

 

وقال كولر «أنا شايف أيمن أشرف أقل من اللاعيبة الحالية، ومقدرش أوعده بفرصة».

 

 

وأضاف مدرب الأهلي: أنا بحب أيمن أشرف كشخص، لكن الموضوع قدرات فنية، واللاعب رقم 5 في ترتيب المدافعين، ولو قدر مع الوقت يحارب ويتقدم في الترتيب، لكن أنا مش هاجي على حساب حد، أو أضم كل المساكين لقائمة المباريات.

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