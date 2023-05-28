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محمد فضل يفجر مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

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إمام عاشور
الأحد، 28-05-2023 01:33 م


كشف محمد فضل، لاعب الأهلي السابق، حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، قبل الانتقال إلى الزمالك.

 

وقال محمد فضل: “كان وارد جدا حصول الأهلي على توقيع إمام عاشور قبل الانتقال إلى الزمالك، حينما كنت أتولى إدارة التعاقدات في الأهلي”.

 

وأضاف محمد فضل في تصريحات تلفزيونية: “في الحقيقة هذه أسرار شغلي، لكن إمام عاشور لاعب كبير وأتمنى أي لاعب كويس يكون في الأهلي”.

وواصل: “ردي على قصة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور، أنه وارد لأنه في الأول والآخر نحن كلجنة تعاقدات هدفنا وقتها الحصول على أفضل اللاعبين”.

 

واختتم محمد فضل: “الموقف الذي تم الإعلان عنه هو مصطفى حمادة لاعب بروكسي الذي تعاقدنا معه لكن الجهاز الفني للنادي الأهلي وقتها هو اللي رفض الأمر”.

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