محمد فضل يفجر مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور





كشف محمد فضل، لاعب الأهلي السابق، حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، قبل الانتقال إلى الزمالك.

وقال محمد فضل: “كان وارد جدا حصول الأهلي على توقيع إمام عاشور قبل الانتقال إلى الزمالك، حينما كنت أتولى إدارة التعاقدات في الأهلي”.

وأضاف محمد فضل في تصريحات تلفزيونية: “في الحقيقة هذه أسرار شغلي، لكن إمام عاشور لاعب كبير وأتمنى أي لاعب كويس يكون في الأهلي”.

وواصل: “ردي على قصة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور، أنه وارد لأنه في الأول والآخر نحن كلجنة تعاقدات هدفنا وقتها الحصول على أفضل اللاعبين”.

واختتم محمد فضل: “الموقف الذي تم الإعلان عنه هو مصطفى حمادة لاعب بروكسي الذي تعاقدنا معه لكن الجهاز الفني للنادي الأهلي وقتها هو اللي رفض الأمر”.