بالتردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي أبطال أفريقيا اليوم

يزداد البحث من عشاق الأهلي عن مباراة الأهلى والوداد بث مباشر اليوم في نهائي أبطال أفريقيا ، إذ يبحث الكثير عن القنوات المجانية المفتوحة لنقل المباراة والتي تنطلق مساء اليوم على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويهتم الملايين من عشاق الأحمر والوداد المغربي بالبحث عن موعد مباراة الأهلي والوداد 2023، إذ يسعى الفريق المغربي إلى تحقيق اللقب الرابع للبطولة بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1992 و2017 و2022.

ويمكن مشاهدة ماتش الاهلي والوداد بث مباشر كامل اليوم في نهائي أبطال أفريقيا، عبر عدة قنوات منها قناة مفتوحة.

وقبل انطلاق ، مباراة الأهلى والوداد بث مباشر ، كان الأهلي حقق فوزا قويا على الوداد بنتيجة 2-0 لصالح الأحمر على استاد القاهرة في لقاء الذهاب الأحد الماضي.

موعد مباراة الأهلي اليوم والقنوات الناقلة

ويترقب الملايين من المصريين موعد مباراة الأهلي اليوم والقنوات الناقلة، إذ يواجه الأحمر الوداد المغربي اليوم في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلى والوداد بث مباشر في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

مباراة الاهلى والوداد بث مباشر

وتنقل قنوات بى إن سبورت، الناقل الحصرى لمباريات دورى أبطال أفريقيا، مباراة الأهلى والوداد المغربى بث مباشر، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، على التردد الأرضي.

رسالة كولر

يذكر أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر عن سعادته بالمشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، متمنيا أن يكون اللقاء وسط أجواء تحكيم عادلة وأن يكون ممتعا لجماهير كرة القدم.

وأكد كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس السبت، أن اللاعبين تم تجهيزهم، وهم سعداء باللعب وسط جماهير غفيرة، مشيرا إلى أن الأهلي يملك الأفضلية وهدف الوداد لم يغير النتيجة وهي فوز الأهلي بالمباراة الأولى.

كيفية تشغيل قناة on time sport الأرضية

يجب التأكد أولًا أن جهاز يحتوي على خاصية تدعم استقبال التردد الأرضي عبر الخطوات التالية:

1- من خلال جهاز الريموت كنترول يتم الذهاب إلى قائمة الإعدادات.

2- اختيار قائمة القنوات

3- توليف إعداد القناة

4- توليف تلقائي.

5- اختيار بحث رقمي

6- الانتظار حتى تمام التحميل

7- الضغط على تم

8- ومن ثم اختيار قناة أون تايم سبورت on time sport ومشاهدة مباراة الاهلى والوداد بث مباشر

ضبط قناة on time sport الأرضية بالإريال:

توصيل «إريال خارجي» في التليفزيونات العادية، وضبط التليفزيون، على تردد UHF 32.

وفي حال التوصيل من خلال شاشات LCD أو LED، يجب تحويل الشاشة من خاصية ATV إلى DTV ثم توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.

وفيما يلي تردد قناة أون تايم سبورت:

تردد القناة: 11681

معدل الترميز :27500

تصحيح الخطأ :5/6

الاستقطاب: أفقي