الإثنين 29 مايو 2023
توقيت مصر 18:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حسن شاكوش:" اللي حصلي أنا ومراتي حسد بسبب الفرح ومش هتكلم في عرضي"

فيديو صادم.. قارئ يغني ويرقص في فرح شقيقه

"تاتو أسفل ظهرها".. بسمة بوسيل بظهور مثير بعد طلاقها من تامر حسني (صور)

بشرى تعلن طلاقها بشكل مفاجئ

شاهد.. الدكتور مجدي يعقوب يُقبل يد إليسا خلال الحفل الغنائي

فيديو صادم.. تبادل إطلاق نار بين راكب أتوبيس والسائق

سعودي يستدرج طفلًا ويرتكب جريمة بشعة.. والداخلية تنفذ فيه حد القتل

سابقة من نوعها.. روسيا تُسلم أحد مواطنيها للشيشان لمحاكمته بتهمة حرق القرآن

"المشاكل من وراء العرب".. سيدة تركية معارضة تحاول طرد قناة "العربية" (فيديو)

"مفيش حاجة اسمها ثعبان أقرع".. علي جمعة يكشف مفاجأة بشأن عذاب القبر

برقم خيالي.. نادي إماراتي يحاول خطف كولر من الأهلي

1935670_0
كولر
الإثنين، 29-05-2023 11:43 ص

 

خلال فترة توليه الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول مع النادي الأهلي، حقق السويسري مارسيل كولر طفرة واضحة في نتائج الفريق، ليصل به إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحسم الدوري المصري إلى حد كبير بتصدره قمة جدول الدوري، بفارق كبير عن أقرب منافسيه، لتنهال العروض على الداهية كولر من أندية عربية وخليجية، ليبقى القرار الأخير بين يديه.

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، عن تلقي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عرضًا من أحد الأندية الخليجية للتعاقد معه بالموسم الجديد بأرقام خيالية.

 

وقال كريم شحاتة خلال تصريحات تليفزيونية: “الجزيرة الإماراتي قدم عرضًا للتعاقد مع مارسيل كولر، بعد المستويات القوية التي يقدمها مع الأهلي”.

 

وأضاف: “السويسري رفض الدخول في مفاوضات مع الفريق الإماراتي بسبب ارتباطه بمباريات مهمة مع فريق الأهلي، التي تعد أبرزها نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

إقرأ ايضا

20316326491664223767

محمد فضل يفجر مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

173-184708-egyptian-youth-dead-football_700x400

وفاة اللاعب "أحمد نور" بشكل مفاجئ داخل الملعب أثناء المباراة

910

فرجاني ساسي: مستحقاتي في الزمالك 650 ألف دولار ومسؤولي النادي يرفضون منحي حقي

أخبار متعلقة

20316326491664223767

محمد فضل يفجر مفاجأة عن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

531

محمد الشناوي يرحل عن الأهلي لهذا النادي مقابل 8 مليون دولار (تفاصيل)

Capture

"عامل حرقان".. تعليق نجم الزمالك على صورة شيكابالا بتيشيرت صن داونز

الأهلي-الزمالك-2

بعد قرار المحكمة.. اتحاد الكرة يكشف مصير "كهربا"

K8SunXBV

الغندور يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الترجي بنصف نهائي أبطال إفريقيا

AA16K61U

عدلي القيعي يفجر مفاجأة عن أزمة كهربا: هذا ما سيفعله الأهلي