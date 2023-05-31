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رسميًا.. الأهلي يكشف موقفه من ضم إمام عاشور

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إمام عاشور
الأربعاء، 31-05-2023 08:35 ص

 

كشف الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن إدارة ناديه سوف تساند وتدعم محمود عبدالمنعم كهربا، مؤكدًا أن النادي لا يتخلى عن أبنائه، و(لا يبيع من يشتريه).

 

وقال عضو الأهلي في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "درسنا الموقف القانوني، وسوف يتم دفعها قريبًا .. عندما ينتهي الأمر أنه لا مجال سوى دفعها، هناك قائمون على هذا الأمر من القانونيين".

 

وأضاف: "النادي الأهلي لا يبيع من يشتريه، وكهربا اشترى النادي وهو لاعب منضبط ويؤدي بصورة جيدة وله مستقبل كبير، والنادي لا ينسى أبناءه، ولن يترك اللاعب في هذه الأزمة".

 

الأهلي وإمام عاشور

وحول ملف الصفقات للنادي الأهلي وضم إمام عاشور، قال: “هناك أحاديث كثيرة بعضها ”عاطفي" عبر السوشيال ميديا، وليس معنى رحيل أي لاعب عن ناديه أن يفاوضه الأهلي، ليس لدي معلومة، وأي لاعب يتم بحث الأمر وفقاً للجهاز الفني ولجنة التخطيط".

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