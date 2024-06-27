بعد تصريحاته.. إبراهيم فايق يدعو ميدو للمواجهة مع سيد عبدالحفيظ

وجه الاعلامي الرياضي ابراهيم فايق، دعوة للكابتن أحمد حسام ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي أكس.

وكتب: "‏عطفا على كلام ميدو في برنامجه وأنه كان يتمنى مواجهة ك سيد عبدالحفيظ، ‏الدعوة مفتوحة لهما للمواجهة على الهواء مباشرة في الكورة مع فايق".

وحل أحمد عفيفي وسيد عبد الحفيظ ضيوفا على الإعلامي إبراهيم فايق خلال فقرة “المواجهة” التي تتم كل يوم سبت في برنامج ” الكورة مع فايق”.

وقال عفيفي: جائزة نادي القرن لم تعطي لأي فريق من أي اتحاد في العالم محصلش غير في افريقيا بس، نادي الزمالك هو الأكثر حصدا للألقاب في القرن العشرين، الزمالك كان بطل البطولة الأقوي و الأهلي لم يحقق نفس عدد البطولات احنا ازاي بنتناقش اساسا، اجمالي بطولات الزمالك 9 و الأهلي 7 بس مفيهاش خلاف ولا كلام كتير، معايير اختيار نادي القرن طبعاً تمت بالصدفة ومش عجيبة أكيد .

تصريحات أحمد حسام ميدو

وصرح أحمد حسام " ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأزمة الحالية الجميع كان متوقعها بسبب التخبط فى إدارة الكرة المصرية منذ سنوات، وعدم تنظيم المسابقات ولابد من التغير على جميع الأصعدة.

وأوضح ميدو خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج “10 و 10” مع محمد الليثى، المذاع على "آون تايم سبورت آف آم" على موجات 93.7، قائلا "هناك شخص واحد فقط الجميع وضع الثقة به، ولكن لم ينجح فى مهمته أو بالعربى غرقنا ولابد التغيير يكون على مستوى الفكر وليس الأشخاص فقط حيث تعرض جيل كامل للظلم بسبب عدم اللعب فى أجواء الجمهور ".

وأشار أحمد حسام "أقدم التحية إلى مسئولى نادى الزمالك على موقفهم الصراحة، ولابد من جميع الأندية التضامن مع الزمالك لتصحيح المسار فى الكرة المصرية، حيث هذا الموقف احزن جميع مسئولى القلعة البيضاء وهذا التوقيت المثالى للمطالبة بتحقيق العدالة بين الجميع".

وتابع، الأنسب لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم هم محمود طاهر وعمرو الجناينى وطاهر أبوزيد مع الأستعانه ببعض الأسماء ايضا مثل محمود الأسيوطي وماجد سامى، والعمل على لجنة فنية استشارية على رأسهم هانى رمزى وأحمد حسن ونادر السيد أصحاب الخبرات الدولية الكبيرة، ومنح الشباب فرصة مثل حسام الزناتى الذى تعرض لضغط كبير أثناء تولى لجنة المسابقات ".