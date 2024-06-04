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وكتب: "مصدر.. خالد بيبو أخطر أفشة بالاكتفاء بالتدريب في الجيم وعدم نزوله أرض الملعب لحين معرفة موقف كولر من قرار استبعاده من التدريبات.. اللاعب تقبل القرار وغادر النادي في انتظار مكالمة مدير الكرة بشأن المران الثلاثاء".

وحل محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بفريقي الأهلي ومنتخب مصر ضيفًا مع الإعلامي فايق ببرنامج "الكورة"، وكشف من خلال لقائه عن تفاصيل كثيرة في حياته الشخصية والعملية.

أكد أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر ، أنه اللاعب الأفضل الموسم الحالي، وقال "أنا أفضل لاعب في مصر هذا الموسم وأحسن لاعب فى مصر ومفيش أفضل مني".

وأضاف أفشة "فى مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك لعبت 10 دقائق كنت الأفضل بعد التسجيل وصناعة الهدف الذي سجله إمام عاشور ، وفى الآخر هو من حصل علي أفضل لاعب فى المباراة ، والمهم أنها من فريقي الأهلي ولكن كنت أنا الأفضل".