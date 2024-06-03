ميدو يعلق على استدعائه للتحقيق بسبب ظهوره الإعلامي

الإثنين، 03-06-2024
09:00 ص
كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو
لأول مرة عن كواليس التحقيق معه في لجنة الإنضباط بسبب ظهوره الإعلامي".
وقال ميدو
في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "تعرضت للتحقيق من قبل لجنة الانضباط بسبب ظهوري الإعلامي".
وتابع: "لايجوز قانونًا أن يتم استدعائي من قبل لجنة الانضباط، قاموا بعرض مقاطع من برنامجي الخاص، هذا لا يحدث في أي مكان".
وأكمل: "الشكوى المقدمة ضدي كانت على المحتوى الإعلامي في برنامجي الخاص، ما حدث كان مصيبة".
وأردف: "خلال الجلسة أخبرت المستشار محمد شرين فهمي، ها استغلال للنفوذ واستغلال للمناصب، وأتهم اللجنة بالإرهاب، فهي ترهبني من الظهور الإعلامي".