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ميدو يعلق على استدعائه للتحقيق بسبب ظهوره الإعلامي

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الإثنين، 03-06-2024 09:00 ص
 

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو  لأول مرة عن كواليس التحقيق معه في لجنة الإنضباط بسبب ظهوره الإعلامي".

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "تعرضت للتحقيق من قبل لجنة الانضباط بسبب ظهوري الإعلامي".

وتابع: "لايجوز قانونًا أن يتم استدعائي من قبل لجنة الانضباط، قاموا بعرض مقاطع من برنامجي الخاص، هذا لا يحدث في أي مكان".

وأكمل: "الشكوى المقدمة ضدي كانت على المحتوى الإعلامي في برنامجي الخاص، ما حدث كان مصيبة".

وأردف: "خلال الجلسة أخبرت المستشار محمد شرين فهمي، ها استغلال للنفوذ واستغلال للمناصب، وأتهم اللجنة بالإرهاب، فهي ترهبني من الظهور الإعلامي".

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