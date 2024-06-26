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ميدو عن رفض الزمالك مواجهة الأهلي: أصبحنا أضحوكة العالم

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الأربعاء، 26-06-2024 01:05 م


وجه أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات لطريقة تنظيم المباريات والبطولات في مصر، بعد اعتراض فريق الزمالك ورفضه خوض مواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال أحمد حسام ميدو في برنامجه على قناة المحور: "تنظيم المباريات والبطولات هو ألف باء في كرة القدم.. هناك شركات متخصصة تقوم بذلك، وتكون مسئولة عن ذلك بعقود وتأمين، إحنا فين من اللي بيحصل؟".

 

وأوضح: "المواقع الإنجليزية تسلط على مشاهد تنظيم المباريات والبطولات في مصر ثم يسخرون منها، هل تعتقدون أنهم يحترموننا عندما يرون تلك الأمور؟ بل، يقولون علينا أننا لا نعرف أن نفعل شيئًا".

 

وأكمل: "ما نراه في يورو 2024 هو أنه (مفيش كبير في التنظيم، ومفيش حد بيقول لحد انت متعرفش أنا مين مثلما يحدث هنا) وعادةً من يقول ذلك لا أحد يعرفه، نرى أمور لا يجب أن تصدر من أنصاف نجوم، مناظر فاردين صدرهم، ويقولون أنت مش عارف أنا مين، أنا فلان الفلاني".

 

وأتم تصريحاته: "يجب احترام عمل الغير، وأن تتعامل معه بأنه يريد مساعدتك، إلا أن يثبت العكس.. مشاهد التنظيم في مصر حاجة تكسف، وبه إهانة للاعبين وأسرهم، حاجة تخلي أي حد يتفرج علينا يضحك علينا، أصبحنا محترفين في أن نجعل الجميع يضحك علينا".

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