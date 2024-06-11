ترشيح سيد عبدالحفيظ لتولي هذا المنصب داخل الأهلي





اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه مساء الاثنين تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10/1/2024، والخاص بإعادة هيكلة عمل مجموعة الوحدة الاقتصادية، بالتعاون مع شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي.

بالإضافة إلى إعادة هيكلة قناة الأهلي المملوكة لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بالتعاون مع شركة بريزنتيشن لايف.

وكان المجلس قد اجتمع لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية.

ووفق "صدى البلد" عن مصادره الخاصة فإن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق للاهلي مرشح بقوة لرئاسة قناة النادي لقيادة الفترة القادمة بجانب عدد من رموز الإعلام وأبناء النادي ، لكن الأمر لم يبت فيه بشكل نهائي حتى الآن.