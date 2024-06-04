سيد عبدالحفيظ يعتذر لـ خالد الغندور: ندمان





تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي عن مرحلة عمله في النادي الأهلي وحياته العملية المستقبلية.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2:"مرحلة مدير الكرة بنسبة كبيرة انتهت بالنسبة لي والحياه مراحل، وعامر حسين عبقري بسبب وضع جدول الدوري وسط تلاحم البطولات، ولازم يبقي فى سنة استثنائية فاصلة فى شكل الدوري المصري، وندمان بسبب التنمر علي خالد الغندور وأقدم اعتذار له، ورشحت تريزيجيه لـ جوزيه.. وبعد أول تمرينة قال هيبقى لعيب كبير جدا".

وأضاف عبد الحفيظ: "علاقتي بأمير توفيق وحسام غالي جيدة للغاية حتى وإن لم يكن فيها الكثير من التواصل، وقدرات الحكم محمود البنا مفيش أحسن من كدة لكن مش موفق خالص والأنا عالية جدًا عنده".