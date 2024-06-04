



أوضح الإعلامي إبراهيم فايق، حقيقة ما يتردد عن صدور عقوبة من النادي الأهلي ضد لاعب وسط فريقه لكرة القدم محمد مجدي "أفشة".

وكتب فايق، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء:"توضيح مهم: أفشه قالي إنه لم يتم توقيع عقوبة عليه ولم يتم إيقافه.. على جانب آخر علمت أن كولر مستاء من تصريحاته وهناك محاولات لإزالة سوء التفاهم.. بكرة الأمور هتتضح أكتر.. مفيش داعي للاستعجال لأن مفيش معلومة معلنة حتى الآن".

وكان أفشة قد أدلى بتصريحات تلفزيونية مساء الأحد عبر قناة "إم بي سي 2" خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي إبراهيم فايق، إذ تحدث عن العديد من الأمور، داخل النادي الأهلي، جعلته محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.