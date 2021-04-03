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بث مباشر.. مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري الأبطال

الزمالك ومولودية الجزائر
الزمالك ومولودية الجزائر
 
السبت، 03-04-2021 08:11 م المصريون
نقدم لقرائنا الكرام بث مباشر الومالك ومولودية الجزائر في دوري الأبطال.

ويلتقى الفريقان في البتاسعة مساء بتوقيت القاهرة. ولاسبيل للزمالك سوى الفوز لتجديد حظوظه في التأهل لدور الثمانية من البطولة.

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