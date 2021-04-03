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قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
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بث مباشر.. مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري الأبطال
الزمالك ومولودية الجزائر
السبت، 03-04-2021
08:11 م
المصريون
نقدم لقرائنا الكرام
بث مباشر
الومالك و
مولودية الجزائر
في دوري الأبطال.
ويلتقى الفريقان في البتاسعة مساء بتوقيت القاهرة. ولاسبيل للزمالك سوى الفوز لتجديد حظوظه في التأهل لدور الثمانية من البطولة.
شاهد من هنا :
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بث مباشر
مباراة
الزمالك
دورى ابطال افريقيا
مولودية الجزائر
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