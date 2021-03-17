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«شوبير» يكشف المُتسبب في هزيمة الزمالك

هزيمة-الزمالك-من-الترجي-التونسي-1
هزيمة الزمالك
 
الأربعاء، 17-03-2021 07:13 م محمد فضل
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الزمالك لا بد وأن يحقق الفوز في المباراتين القادمتين وانتظار هدايا المنافسين، مشيرًا إلى أنه مازال يمتلك فرصا للتأهل لربع نهائي البطولة.

وتابع في تصريحات إذاعية عبر أثير " اون تايم سبورت، أن كارتيرون المدير الفني للفريق مدرب جيد ويمتلك أدواته، ولكنه مازال بحاجة للوقت حتى يتأقلم مرة أخرى مع الفريق.

وكشف عن سبب هزيمة الزمالك أمس أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال: " الزمالك قام بتغيير الجهاز الفني في وقت صعب للغاية وقبل مباراة مصيرية مشددا أن جماهير الزمالك غاضبة من رحيل باتشيكو على الرغم من أداء الزمالك الجيد معه".
 

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