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كارتيرون يُصحح الأخطاء ويصدر تعليماته للاعبي الزمالك

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كارتيرون
 
الإثنين، 22-03-2021 01:39 م المصريون

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانًا ظهر اليوم الإثنين، على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل القادم.
ويحل الزمالك ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وخلال استراحة التقسيمة، حاول الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، تصحيح الأخطاء مع اللاعبين، التي أدت إلى هزيمتهم أمام الترجي التونسي، وقام المدرب بتصحيح أخطاء اللاعبين الفنية، بجانب التحركات داخل الملعب.
ووجه "كارتيرون" تعليمات فنية للاعبين، مشيدًا بالتزام اللاعبين، وتنفيذهم للتعليمات خلال التقسيمة.
وحرص فرناندو مخطط الأحمال على التحدث مع اللاعبين بشأن الجهد البدني، ووجه لهم بعض التعليمات خلال استراحة التقسيمة.
 

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