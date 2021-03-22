كارتيرون يُصحح الأخطاء ويصدر تعليماته للاعبي الزمالك

الإثنين، 22-03-2021
01:39 م
المصريون
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
، مرانًا ظهر اليوم الإثنين،
على ستاد عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمباراة مولودية الجزائر
المقرر لها 3
أبريل القادم.
ويحل الزمالك
ضيفا على مولودية الجزائر، في المباراة المقرر لها ٣ أبريل
المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال
إفريقيا.
وخلال استراحة التقسيمة، حاول الفرنسي باتريس كارتيرون
المدير الفني لنادي
الزمالك
، تصحيح الأخطاء
مع اللاعبين، التي أدت إلى هزيمتهم أمام الترجي التونسي، وقام
المدرب بتصحيح أخطاء
اللاعبين الفنية، بجانب التحركات داخل الملعب.
ووجه "كارتيرون
" تعليمات فنية للاعبين، مشيدًا بالتزام اللاعبين،
وتنفيذهم للتعليمات خلال التقسيمة.
وحرص فرناندو مخطط الأحمال على التحدث مع اللاعبين بشأن الجهد البدني، ووجه
لهم بعض التعليمات خلال استراحة التقسيمة.