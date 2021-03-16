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الزمالك يتلقى الهزيمة الثانية من الترجي في إستاذ القاهرة

الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
 
الثلاثاء، 16-03-2021 08:04 م الطيب حسين
تلقى الفريق الأول بنادي الزمالك للهزيمة الثانية 0/1 من الترجي التونسي في المباراة التي انتهت منذ قليل على استاذ القاهرة.

وتأتي مباراة الزمالك والترجي ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات. ويبث "المصريون" بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والترجي فى دورى الأبطال لقرائه حرصًا على متابعة الأحداث الرياضية.

هزيمة الزمالك جائت في أولى لقاءاته تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عقب عودته مجددًا لقيادة الفريق. ويحتل الزمالك المركز الثالث في مجموعتها برصيد نقطتين.

شاهد المباراة من هنا:

https://www.facebook.com/103088345154223/videos/916456522452678

وشاهد أيضا من هنا: 

 

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