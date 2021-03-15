الإثنين 15 مارس 2021
توقيت مصر 21:23 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة ليفربول وولفرهامبتون في البريميرليج

نتائج كارثية للقاح أسترازينيكا.. ودول أوروبية تعلق استخدامه

أوباما ينتج برنامجًا إسلاميًا في رمضان .. "تفاصيل"

مفتي الأردن: لا يصح الجمع بين المغرب والعشاء أثناء الحظر

ليست كلها شرًا.. "كورونا" تمنع مرضًا خطيرًا من الفتك بالإنسان

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

السعودية تودع أقدم مؤذنيها.. عمره 118 سنة

أمير سعودي يُحرج ضاحي خلفان برده على تغريدته الغريبة عن مكة

الكويت.. هتك عرض خادمة على يد كفيلة بطريقة بشعة

3 أمور عاجلة.. رسالة جديدة من الملك سلمان إلى أمير الكويت

ADS
 

بث مباشر.. مباراة ليفربول وولفرهامبتون في البريميرليج

ليفربول وولفرهامبتون في البريميرليج
ليفربول وولفرهامبتون في البريميرليج
 
الإثنين، 15-03-2021 09:10 م المصريون
يقدم موقع "المصريون" بثًا مباشرًا لمبارة ليفربول وولفرهامبتون المقامةعلى ملعب مولينيو ضمن منافسات الأسبوع 28 من الدوري الإنجليزي.

شاهد المباراة من هنا: 


 

إقرأ ايضا

19_2020-637443227479774278-977

شوبير يفجر مفاجأة: استبعاد مدرب الزمالك بعد إشادته بنجم الأهلي

3202018183921825610735

اقتحام منزل لاعب شهير واختطاف زوجته..واللصوص يتركون رسالة غريبة

رمضان صبحي

مدرب فيتا كلوب: لن ننسى ما فعله رمضان صبحي فينا عندما كان يلعب في الأهلي

أخبار متعلقة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة مدوية عن رحيل صلاح

محمد صلاح

لهذا السبب.. "محمد صلاح" لن ينضم إلى ريال مدريد أو برشلونة

محمد صلاح

رئيس ريال مدريد يفجر مفاجأة مدوية عن شراء صلاح من ليفربول

محمد صلاح

على خطى "روبي فاولر".. "محمد صلاح" يوسع استثماراته بعيدًا عن الكرة

محمد صلاح

صدمة لـ محمد صلاح و نجوم ليفربول بعد وفاة هذا الشخص غارقا في البحر

محمد صلاح

لاعب طلائع الجيش: أنا أفضل من محمد صلاح في هذه المهارة .. وسأنافسه في المنتخب