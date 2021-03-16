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قناة مصرية مفتوحة تعلن بث مباراة الزمالك والترجي التونسي

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الزمالك والترجي
 
الثلاثاء، 16-03-2021 02:37 م محمد فضل

أعلنت قناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك والترجي التونسي فى تمام الساعة التاسعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة قناة أون تايم سبورت البث الأرضي وبي إن سبورت المشفرة .
ويسعي الزمالك في المباراة الاولى مع كارتيرون في ولايتة الثانية لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بعدما اصبحت المهمة صعبة علي الابيض للصعود للدور ربع النهائي .
ويدخل فريق الترجي التونسي المباراة لتحقيق الانتصار ضمان التأهل بشكل رسمي الي الدور لاقادم من البطولة الافريقية .
 

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