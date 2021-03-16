قناة مصرية مفتوحة تعلن بث مباراة الزمالك والترجي التونسي

الثلاثاء، 16-03-2021
02:37 م
محمد فضل
أعلنت قناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " إذاعة مباراة
الفريق
الأول لكرة القدم بنادى الزمالك
أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها باستاد
القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الزمالك
والترجي التونسي فى تمام الساعة
التاسعة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة قناة أون تايم سبورت البث الأرضي وبي إن
سبورت المشفرة .
ويسعي الزمالك
في المباراة
الاولى مع كارتيرون في ولايتة الثانية لتحقيق
الفوز وحصد الثلاث نقاط بعدما اصبحت المهمة صعبة علي الابيض للصعود للدور ربع
النهائي .
ويدخل فريق الترجي التونسي المباراة
لتحقيق الانتصار ضمان التأهل بشكل رسمي
الي الدور لاقادم من البطولة الافريقية .