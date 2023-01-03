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الملعب فيه هواء.. خالد الغندور يبرر سبب هزيمة الزمالك من أسوان بأمر غريب

غندر
خالد الغندور
Native
Teads
الثلاثاء، 03-01-2023 09:10 ص

 

عدد خالد الغندور الإعلامي الرياضي أسباب خسارة الزمالك أمام أسوان، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخسر الزمالك أمام أسوان بهدفين مقابل هدف، أمس الاثنين، على ملعب الأخير، في الجولة 11 من بطولة الدوري المصري.

 

وقال الغندور في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس": "ملعب أسوان سبب من أسباب خسارة الزمالك، الكرة لا تستقيم على أرضية الملعب ، هذا بخلاف طريقة اللعب وبداية التشكيل وعدم تركيز لاعبي الزمالك، هم لم يعطوا اللقاء حجمه".

وأكمل: "توقيت اللقاء أيضًا والهواء في الملعب، كل هذه أسباب لخسارة الزمالك".

وأوضح: "كولر مدرب الأهلي أبدى إعجابه وسعادته باللعب على استاد القاهرة الذي هزم فيه بيراميدز بثلاثية نظيفة أمس، لكن ملعب أسوان ليس مثل استاد القاهرة".

 

وأضاف: "قبل بداية المباراة أثناء إجراء القرعة، نظر شيكابالا قائد الزمالك خلفه وقال لأحد الأشخاص، هل نلعب في هذه الناحية أم الأخرى؟".

 

واختتم خالد الغندور: "واستقر في الناحية التي لعب فيها الفريق الشوط الأول، وأعتقد أن أهداف المباراة الثلاثة كانت بسبب عامل الهواء لأن استاد أسوان مثل الجونة".

 

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