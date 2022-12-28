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مرتضى منصور: كارثة حصلت.. الاعتداء على لاعبي الزمالك داخل الأهلي

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مرتضى منصور
Native
Teads
الأربعاء، 28-12-2022 12:25 م

 

 

 

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن فريق الطائرة بنادي الزمالك تحت 15 سنة، تعرض للاعتداء عليه داخل النادي الأهلي.

 

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية، أن هناك كارثه حصلت داخل صالة النادي الأهلي وهي أن لاعبي الطائرة تحت 15 سنة تم التعدي عليهم داخل النادي الأهلي.

 

وشدد مرتضى منصور علي، أن لاعبي الزمالك تعرضوا للشتائم والتعدي عليهم “مهزلة حقيقة” .

 

وتابع مرتضى منصور، أن لاعبي الطائرة الأهلي سيخوضون لقاء الاسبوع المقبل في نادي الزمالك.

 

واختتم مرتضى منصور، تصريحاته، سوف نستقبلهم أفضل إستقبال وخاطبت إتحاد الكرة الطائرة علي ما حدث وتلقينا التقرير علي تلك الكارثة ، وما حدث بلطجة.

 

 

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