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قرار مفاجئ من ميدو قبل ساعات من مواجهة الزمالك

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ميدو
Native
Teads
الخميس، 29-12-2022 02:12 م

 

شهدت الساعات الماضية تركيزًا كبيرًا داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز .

 

ويسعى فريق الإسماعيلي تحت قيادة مدربه الجديد ميدو إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة اليوم أمام الزمالك من أجل استعادة النتائج الجيدة بعد الهزيمة في المباراة الماضية أمام المصري.

 

واتخذ ميدو قرارًا مفاجئًا بشكل مواجهة الإسماعيلي أمام الزمالك بعدما رفض الإعلان عن قائمة الدراويش لمواجهة الأبيض اليوم من أجل استمرار التحفيز لدى كل اللاعبين بالفريق، بالإضافة إلى خوض تدريب مغلق أمس بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام ، وتسود رغبة قوية داخل فريق الإسماعيلي بشأن الفوز بمباراة اليوم وتقديم عرض قوي خاصة أنها المباراة الأولى للفريق مع ميدو .

 

وكان قد تحدّث أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلي عن مواجهة الزمالك المقرر لها اليوم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

 

وقال ميدو في تصريحاته له: "الزمالك فريق كبير، ونعرفه جيدًا، وأعد جمهور الإسماعيلي، في تلك المواجهة سترون لاعبين حافظين أدوارهم بشكل مميز في الملعب وملتزمين بشكل كامل".

 

وأضاف: "ما أضمنه لجمهور الإسماعيلي، أنهم سيجدون لاعبين ملتزمين في مباراة الزمالك، أما النتيجة فهي رزق، يأتي وفقا للإخلاص والعمل والاجتهاد".

 

وعن الفارق بين الولاية الأولى والثانية قال: "في ولايتي الأولى كان هناك وقت أكبر للتحضير لكننا قبلنا المهمة في الوقت الحالي ونعلم أن الظروف صعبة وجزء من عملنا التأقلم مع تلك الظروف".

 

 

 

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