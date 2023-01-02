بيراميدز يوجه صدمة لـ عبدالله السعيد قبل ساعات من لقاء الأهلي





فجر مسئول داخل نادي بيراميدز ، مفاجأة مدوية بشأن مصير عبدالله السعيد مع الفريق السماوي خلال الفترة الحالية.

وأكد المصدر في تصريحات نقلها- صدى البلد-، أن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز قد قدم شكوي ضد عبدالله السعيد لمالك النادي.

وشدد المصدر، على أن تلك الشكوي بسبب جلوس عبدالله السعيد مع مسؤولي نادي الزمالك تمهيداً لانتقاله للقلعة البيضاء.

وتابع المصدر : هناك حالة من الغضب من المدير التنفيذي بعد جلوس عبدالله السعيد مع مسؤولي نادي الزمالك.

واختتم المصدر ، تصريحاته ، أن عبدالله السعيد يريد أن ينهي حياته الكروية داخل جدران نادي الزمالك بعد أزمته الشهيرة مع مصطفي فتحي جناح فريق بيراميدز.

وياتي ذلك قبل ساعات من لقاء الأهلي وبيراميدز المقرر له مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء.