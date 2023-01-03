«راكبه جن».. تصريحات مفاجئة من مرتضى منصور عن هذا اللاعب

أدلى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتصريحات مفاجئة وغريبة تعليقًا على فوز الأهلي على بيراميدز والأهداف الثلاثة التى دخلت مرمى أحمد الشناوى حارس الفريق السماوي.

كما علق على هزيمة فريقه أمام أسوان بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمن أمس الإثنين على ملعب أسوان.

وقال مرتضى منصور، فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم : الأهلى لازم يشكر أحمد الشناوى مرتين .. المرة الأولى عندما كان حارس مرمى نادي الزمالك وجلس مع تركي الشيخ للتفاوض للانتقال إلى النادى الأهلى قبل مباراة القمة بيوم وتسبب فى هزيمتنا بالثلاثة متعمدا .. والثانية اليوم بالاهداف الثلاثة التى دخلت مرمى بيراميدز بغرابة وأمر يثير الضحك.

وتابع مرتضى منصور، إن على ما يبدو أن أحمد الشناوى راكبه جن أو عفريت لانه لم يشاهد الكرات التى دخلت مرماه مثلما أخبرنى من قبل عندما كان حارسا للزمالك وتسبب فى خسارتنا بالخمسة من النجم الساحلي التونسي فى سوسة .

وأشار إلى أن عبدالحميد حسن لاعب الأهلى السابق اعترف بوجود السحر فى الكرة عبر قناة الأهلي عندما غابت الانتصارات عن فريقه مطالبا من يقوم بمثل هذه الأفعال القذرة أن يكف عنها .

وأضاف مرتضى منصور : ليس معقولا أن لاعبى الزمالك يدخلون أهدافا بمرماهم بالخطأ فى مباراتين متتاليتين والأهلى يسجل أهدافا فى مرمى أحمد الشناوى بهذه السذاجة.

أخطاء التحكيم

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على أنه أجري اتصالات هاتفية بجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى لمعرفة من المسئول عن الحكام ولكن لم يرد علينا أحد .

وكشف رئيس نادى الزمالك أن الجميع شاهد ركلتى جزاء لصالح الزمالك الأولى لسيف الدين الجزيرى والثانية لسامسون أكينولا الا أمين عمر رفض احتسابهما وكذلك عمرو الشناوى نجل أحمد الشناوى خبير التحكيم وكلاهما يكرهان الزمالك

دعم فيريرا

ورفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التدخل فى عمل البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الخسارة من أسوان مؤكدا أنه مدرب عالمى ويفهم فى الكرة أكثر منه رغم خبرته كرئيس ناد لمدة ٢٠ عاما .

وقال مرتضى منصور أنه لن يحاسب فيريرا بالقطعة ولا يوجد لدينا أخطاء إدارية والأخطاء الفنية سيعالجها ونتطلع لحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالى .