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بيان رسمي.. اتحاد الكرة يعلن هزيمة الزمالك 2/0 رغم الفوز بسبب مشاركة هذا اللاعب

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الزمالك
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الإثنين، 26-12-2022 09:07 ص

 

 

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا يفيد بخسارة الزمالك بنتيجة 2-0 من الجونة في بطولة الجمهورية 2001 في المباراة التي انتهت في الأصل بفوز الزمالك بنتيجة 2/1 والتي أقيمت 11 ديسمبر الجاري على ملعب كلية الزراعة بالجيزة ضمن الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية للناشئين والشباب.

 

جاء ذلك بعد مشاركة محمد حسام "بيسو" في المباراة وهو يمتلك 3 إنذارات أمام سموحة والبنك الأهلي والإسماعيلي ومع ذلك شارك في لقاء الجونة وهو ما يعد خطأ إداري يستوجب احتساب المباراة لصالح الطرف الآخر.

 

وكان فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2001، فاز على الجونة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب كلية الزراعة بالجيزة بالجولة العاشرة لبطولة الجمهورية للناشئين والشباب

 

وأحرز أهداف الزمالك عن طريق كل من "حسام أشرف، ومصطفى شكري".

 

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