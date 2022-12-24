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مرتضى منصور يتقدم بشكوى ضد «الشناوي» ويطالب بوقفه

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مرتضى منصور
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السبت، 24-12-2022 09:40 ص

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بإيقاف أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز بسبب رفضه إعادة ٨ مليون جنيه للقلعة البيضاء .

قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم أن أحمد الشناوى حصل على ٨ ملايين جنيه للتجديد للزمالك عام ٢٠١٨  ولكن بعد ذلك تم بيعه لنادي بيراميدز  وكان يجب عليه إعادة الفلوس التى حصل عليها ولكنه لم يفعل .

وكشف مرتضى منصور أنه تقدم بشكوى ضد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز فى اتحاد الكرة الذى أقر بحق الزمالك وضرورة إعادة ٨ مليون جنيه للقلعة البيضاء .

واضاف أن أحمد الشناوى قدم تظلما للجنة التظلمات باتحاد الكرة إلا أنها برئاسة المستشار عادل الشوربجي أكدت حق الزمالك قبل تجميد مجلسنا فى نوفمبر ٢٠٢٠ ولكن بعد رحيلنا لجأ أحمد الشناوي لمركز التسوية والتحكيم وحصل على حكم بعدم السداد فى عهد لجنة حسين لبيب رغم أنها ليست جهة اختصاص مثلما حدث فى أزمة ايقاف شيكابالا بعد اعتراف الجبلاية بحكم المركز .

وشدد مرتضى منصور على ضرورة ايقاف أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز لحين سداد مستحقات الزمالك وتنفيذ قرار الجبلاية وسنسلك كل الطرق للحفاظ على حقنا .

وطالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من سالم الشامسي رئيس نادى بيراميدز التدخل لإنهاء تلك الأزمة مبديا إندهاشه الشديد من خوض اللاعب المباريات دون إيقافه وفقا لقرار اتحاد الكرة ولجانه المختلفة.
 

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