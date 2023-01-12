الأهلي في مهمة صعبة اليوم أمام المصري.. هل يوسع الفارق مع الوصيف فيوتشر؟

يعمل النادي الأهلي، على تخطي عقبة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، من أجل توسيع الفارق مع أقرب الملاحقين في منافسات الدوري المصري، إلى ست نقاط.

الأهلي أمام بيراميدز وإنبي، استعاد كامل الثقة التي فقد جزءًا منها في الجولات السابقة، إثر 3 تعادلات من أصل 4 مباريات، بدءًا من الأسبوع السابع.

وتمكن فريق المدرب السويسري مارسيل كولر، في الجولتين 11 و12، من تحقيق الفوز في آخر مباراتين، على حساب كل من بيراميدز (3-0) وإنبي (2-0)، على الترتيب.

وقدم فيوتشر وبيراميدز، أمس الأربعاء، هدية إلى الأهلي، بعد تعادلهما في المباراة التي جمعت بينهما (1-1).

كما استطاع الاتحاد السكندري، فرض التعادل على الزمالك، ليفقد فريق المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، نقطتين ثمينتين.

ويملك الأهلي، فرصة توسيع فارق النقاط مع فيوتشر، الوصيف، إلى 6 نقاط، لكن يتعين عليه أولًا، الفوز على المصري البورسعيدي، في مباراة معقدة، بالنظر إلى موقف فريق المدرب حسام حسن.

حسام رفقة شقيقه إبراهيم، استطاعا قيادة المصري إلى تحقيق العلامة الكاملة في آخر جولتين، 6 من 6 نقاط.

الفوز على الداخلية (1-0) ثم الاتحاد السكندري (2-1)، يمثل استفاقة حقيقية بالنسبة إلى الفريق البورسعيدي بعد سلسلة من النتائج غير الجيدة.