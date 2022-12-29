الخطيب يوجه صدمة لـ كهربا برسالة أبلغها لـ سيد عبدالحفيظ





أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفض طلب محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر بعقد جلسة سريعة معه على هامش حضوره أمس لمقر النادي والاجتماع بالسويسري مارسيل كولر المدير الفني ولجنة التخطيط للترتيب لصفقات يناير عقب عودته من دبي.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" طلب كهربا الذي حضر لمقر النادي الأهلي أمس عقب صدور أنباء عن إيقافه لمدة 6 شهور جديدة من قبل الفيفا من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الجلوس مع الخطيب عقب اجتماع لجنة التخطيط وكولر الإ أن رئيس الأهلي رفض طلب اللاعب".

وتابع:" أبلغ الخطيب مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الوقت لا يسمح للحديث في أزمته مع نادي الزمالك والغرامة الموقعة عليه خاصة أن رئيس الأهلي حضر من المطار إلى النادي للجلوس مع كولر ولجنة التخطيط وترتيب الصفقات الجديدة وحسم الإعارات".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إيجابياً أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما ، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.